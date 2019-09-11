Ханой, , 09:46 — REGNUM Крупнейшая в Юго-Восточной Азии солнечная электростанция в провинции Тайнинь мощностью 420 мегаватт официально введена в эксплуатацию. Об этом сообщает вьетнамское новостное издание VNExpress.

Запуск электростанции Даутьенг, совместного проекта вьетнамской строительной фирмы Xuan Cau и тайского конгломерата B. Grimm прошел в районе Тантяу провинции Тайнинь в ста километрах от города Хошимин.

Комплекс стоимостью 391 миллион долларов занял 540 гектаров территории рядом с озером Даутьенг. Помимо этой электростанции, в провинции находится еще девять, что связано с подходящими природными условиями местности для развития солнечной энергетики.