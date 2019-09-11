Ханой, , 09:32 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Вьетнама стремится ввести Вьетнам в топ-15 стран с экологичным сельским хозяйством к 2030 г. Об этом сообщается на вьетнамском новостном портале VNExpress.

Министерство сельского хозяйства Вьетнама разработало проект плана, который будет представлен премьер-министру страны. Этот план предлагает отвести 7−10% сельскохозяйственных угодий страны под органическое земледелие. Кроме того, экологичными планируется сделать как минимум 5% животноводческих хозяйств и 7−8% аквакультурных хозяйств. Предполагается, что в этих хозяйствах будет снижено использование неорганических удобрений и пестицидов.

На форуме, посвященном данной теме, заместитель директора Центра по устойчивому развитию в сельском хозяйстве Чан Тхи Лоан заявила, что при должном внимании со стороны властей устойчивое сельское хозяйство имеет большой потенциал. Особенно во Вьетнаме надеются на экспорт экологически чистой продукции в страны ЕС, с которым у Вьетнама подписано соглашение о свободной торговле.