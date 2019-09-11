Смоленск, , 09:27 — REGNUM Дело о нарушении закона «О рекламе» возбудило Воронежское УФАС в отношении сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива «Сельскохозяйственный региональный кооперативный рынок «Центральный», сообщила 10 сентября пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по обращению гражданина с жалобой на распространение рекламы о 20-процентных скидках на Центральном рынке — по заявлению гражданина, при приобретении различных товаров скидка ему предоставлена не была. Объяснили это тем, что скидки покупателям предоставляют не все арендаторы.

В ходе разбирательства установлена, что на территории Воронежа действительно распространяется соответствующая реклама, при этом в тексте рекламы отсутствует информация о том, что скидки предоставляются не всеми торговыми точками, а только теми, которые помечены специальным знаком. В УФАС сочли, что это «искажает смысл информации, в связи с чем потребители рекламы вводятся в заблуждение». Дело будет рассмотрено 19 сентября.