Якутск, , 09:29 — REGNUM Завоз жизненно-важных грузов в арктические районы Якутии держится на особом контроле правительства республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с обмелением рек Лены и Яны северный завоз проходит в сложных условиях.

До завершения навигации осталось совсем мало времени — месяц с небольшим.

По плану водным транспортом в Якутию необходимо завести 1 245 тыс. тонн различных грузов. На данный момент отгружено 1 055,7 тыс. тонн — 84,8%, доставлено 899,1 тыс. тонн (72,2%).

В арктические районы должно быть завезено 382,1 тыс. тонн, из них отгружено — 354 тыс. тонн — 92,6%, в районы дошло 252,3 тыс. тонн — 66,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии успокоили жителей, что северный завоз будет исполнен в полном объёме.