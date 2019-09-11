Сеул, , 09:26 — REGNUM Объем кредитования домохозяйств в Южной Корее продолжает увеличиваться. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в августе 2019 года объем кредитов физлиц увеличился на 7,4 трлн вон (~$6,21 млрд), что является самым высоким показателем за десять месяцев с октября 2018 года.

Объем ипотечных кредитов вырос на 4,7 трлн вон (~$3,94 млрд), прочих кредитов — на 2,7 трлн вон (~$2,26 млрд).

Специалисты ЦБ отметили, что на увеличение объема кредитование повлияло снижение ключевой ставки, а также регулирование кредитования недвижимости.

Кроме того, объем банковского корпоративного кредитования увеличился на 3,5 трлн вон (~$2,93 млрд), объем кредитования малых и средних предприятий — на 4,5 трлн вон (~$3,77 млрд), а объем кредитования крупных предприятий, напротив, сократился на 1,9 трлн вон (~$1,59 млрд).