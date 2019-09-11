Москва, , 09:20 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов предлагает отменить НДС как удушающий налог.

«КПРФ настаивает на том, чтобы вообще отменить этот налог!» — отметил Зюганов.

Он обратил внимание на то, что при повышении НДС с 18% до 20% власть обещала дополнительный доход в казну в размере 620 млрд рублей.

«И где они? Ничего толком не получили. Зато цены выросли на 10%», — указал он.

Зюганов делает вывод о том, что НДС — «налог, удушающий экономическое развитие и вздувающий цены для конечного потребителя, то есть для нас с вами».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон о повышении с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость до 20%.