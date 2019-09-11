Оренбург, , 09:14 — REGNUM В Оренбургской области итальянский инвестор планирует развивать проект в сфере АПК. В планах — строительство откормочных площадок, рассчитанных на 20−30 тыс. голов крупного рогатого скота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Речь о перспективах инвестиционного проекта ООО «Оренбив» и оформлении участков в долгосрочную аренду шла на встрече врио губернатора Дениса Паслера и председателя международных компаний «Cremonini S.p.A.» и «Inalca S.p.A.» Луиджи Кремонини. С учетом мощности действующего убойного производства ООО «Оренбив» для дальнейшего развития предприятию необходимо создать в области откормочные площадки на 20 — 30 тыс. голов крупного рогатого скота.

«Сейчас с итальянскими инвесторами определяем земельные участки, решаем, как использовать уже существующий животноводческий комплекс в Саракташском районе. В регионе работает система государственной поддержки мясного животноводства. Все необходимые ресурсы у нас есть. Наша задача — создать для инвестора максимально комфортные условия», — подчеркнул Денис Паслер.

Cистема передачи для откорма молодняка КРС «Оренбив» в агрохозяйства работает в Новосергиевском, Илекском, Сакмарском районах и Соль-Илецком городском округе. В хозяйствах откармливается порядка 1700 животных. 300 голов КРС в ближайшее время передадут на откорм сельхозпроизводителям Саракташского района. В целом плата за откорм, которую получат оренбургские аграрии, превысит 40 млн рублей. ООО «Оренбив» закуплено 1500 голов молодняка, которые также будут переданы на откорм агропредприятиям.

К строительству откормочного комплекса итальянские партнеры приступят после оформления земельных участков в долгосрочную аренду.

Стоит отметить, ООО «Оренбив» — убойное производство КРС с частичной переработкой мяса было создано в рамках инвестиционного проекта «Строительство предприятия по убою скота мясных пород в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области». Переработкой и реализацией мясных полуфабрикатов занимается компания «Inalca S.p.A.» в России.

В Оренбургской области ООО «Оренбив» является основным экспортером говядины, субпродуктов и шкур. В 2018 году предприятие экспортировало 441 тонну продукции. Основные направления экспорта — Гонконг, Ангола, Вьетнам. Планируется расширение производства и экспорта, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и СНГ.