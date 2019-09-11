Сеул, , 09:11 — REGNUM Южная Корея одержала победу в споре с Японией в рамках ВТО. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, апелляционный орган ВТО отклонил поданный Японией иск в связи с применением Южной Кореи антидемпинговых мер в отношении пневматических клапанов японского производства.

Как отметили представители апелляционного органа, нарушений правил международной организации при наложении пошлин не выявлено.

Пневматические клапаны — это небольшое устройство, которое предназначается для изменения направления движения потока сжатого воздуха в воздушных линиях пневматического привода. Используются в автомобилях, электроники.

Известно, что до введения антидемпинговых пошлин японская продукция занимала более 70% южнокорейского рынка. В августе 2015 года правительство Южной Кореи ввела пошлины на пневматические клапаны компании SMC в размере 11,66%, а на продукцию компаний CKD и Toyooki — в размере 22,77%.

В результате чего, в марте 2016 году Япония оспорила данные меры в ВТО, однако Всемирная торговая организация признала правомерность действий южнокорейской стороны по восьми из девяти пунктов данного дела.