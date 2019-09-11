Пекин, , 08:57 — REGNUM Пекинские государственные предприятия вложили более $10 млрд в строительство инфраструктуры «Нового Шелкового пути», сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

Денежные средства на «шелковые» инфраструктурные проекты в 30 странах и регионах, примкнувших к инициативе «пояса и пути», поступили от более чем 20 муниципальных предприятий Пекина. Проекты включают в себя строительство аэропортов, автомагистралей, нефтепроводов и газопроводов.

Иностранные активы этих предприятий достигли 612,6 млрд юаней (около $86 млрд) в 2018 году, что на 62,2% выше относительно 2015 года. Их операционный доход и общая прибыль увеличилась на 123,4% и в 16,4 раза соответственно в прошлом году до 151 млрд юаней и 9,75 млрд юаней.