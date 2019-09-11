Ереван, , 09:15 — REGNUM В Армению прибыли 15 тысяч граждан Индии. Об этом 11 сентября сообщает газета «Жоговурд».

Издание отмечает, что индийцы предлагают армянскому бизнесу «дешевую рабочую силу». Например, местные жители требуют 5000 — 7000 драм (700 — 900 рублей) за выполнение строительных работ, а индийцы выполняют ту же работу за 3000 драм (400 рублей).

В первой половине этого года в страну прибыло 15 442 граждан Индии. По информации газеты, индийцы работают на тепличных производствах в армянских селах.

Напомним, согласно сведениям Статистического комитета Армении, на июль текущего года, число безработных в стране составило 63 085 человек. Число людей, ищущих работу, в июле этого года составило 82 820 человек.