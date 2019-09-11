Оренбург, , 08:50 — REGNUM В Оренбургскую область в 2018 году импортировано сельхозпродукции на 37,2 млн долларов США, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Основу продукции АПК, поступившей в Оренбуржье из-за рубежа, составили виноград, вишня, абрикосы, томаты, огурцы, пшеница, крупный рогатый скот. Их удельный вес в общей структуре импорта сельхозпродукции — 83%.

Импортером фруктов, орехов и овощей является Узбекистан (за год завезено продукции на 24,7 млн долларов США); пшеницы и, крупного рога ого скота, мяса и мясопродуктов — Казахстан (7,8 млн долларов США); молочной продукции — Канада (0,9 млн долларов США).

Как подчеркнули в минсельхозе Оренбургской области, в 2018 году объем экспорта превысил объем импорта на 73,9 млн долларов США.

Напомним, в 2018 году Оренбуржье экспортировало сельскохозяйственной продукции на 111,1 млн долларов США. в общем объеме экспорта превалировали пшеница, рожь, ячмень, жмыхи, подсолнечное масло, готовые мясные и рыбные продукты.

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