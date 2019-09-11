Чита, , 08:48 — REGNUM Власти Забайкальского края отчитались о ходе выполнения поручений российского президента Владимира Путина в связи с масштабными пожарами, накрывшими регион весной 2019 года. Как сообщает сегодня, 11 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, полностью завершены работы по восстановлению пяти пострадавших чабанских стоянок в четырёх районах края.

Чабанская стоянка в Забайкалье, восстановленная после пожара Правительство Забайкальского края

Живое строение в Забайкальском крае, восстановленное после пожара Правительство Забайкальского края

Вспоминая о трагедии, хозяин животноводческой стоянки в Могойтуйском районе Мунко Жаргалов, потерявший во время пожара потерял 140 голов мелкого рогатого скота, отметил:

«Жалко было, конечно, смотреть на сгоревших животных. В тот день был сильный ураган. Огонь пришел к нам со свалки за 10−15 минут. Мы ничего не успели сделать. Как только выгнали весь скот, прошли метров 150, пришел огонь, пришлось все бросать и бежать».

Он также отметил быструю и качественную работу по восстановлению утраченного.

«Уже можно заселяться в дом, но еще нужно купить мебель. Сами бы мы все это не построили, много денег нужно», — рассказал Мунко Жаргалов.

Всего на сегодняшний день работы ведутся на 118 стоянках, доля выполненных работ по строительству всех пострадавших чабанских стоянок составляет более 55%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные пожары в Забайкальском крае начались 19 апреля 2019 года, после того как регион накрыло штормовым ветром. В условиях не потушенных палов огонь степных пожаров быстро перекинулся на строения (их пострадало более 100) и чабанские стоянки (в огне сгорели более 3,6 тысячи голов домашнего скота). Более 20 человек получили термические ожоги, более 600 пострадавших остались без крова. В регионе был объявлен режим ЧС. Поручения о скорейшем восстановлении необходимой инфраструктуры дал президент Владимир Путин, побывавший в Забайкалье.

Читайте также: Забайкалью предстоит восстановить более 100 сгоревших чабанских стоянок

Читайте также: Пыльные бури накрыли выжженные пожарами территории Забайкалья