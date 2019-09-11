Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM В Екатеринбурге с 16 сентября начинается отопительный сезон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Соответствующее постановление подписал мэр Александр Высокинский. Теплоснабжение в социальные объекты и жилые дома начнёт поступать согласно разработанному графику. Также управляющим организациям предложено начислять жильцам плату за отопления с момента фактической подачи тепла в квартиры.

Напомним, что в Свердловской области ранее был дан старт отопительного сезона в Первоуральске. Подключения социально значимых объектов там начались с 3 сентября, а вот жилые дома начнут подключать также с 16 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В свердловском Первоуральске начался отопительный сезон