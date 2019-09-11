Сеул, , 08:40 — REGNUM В августе 2019 года численность занятого населения в Южной Корее увеличилась на 452 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, на конец августе текущего года в стране на рабочих местах трудятся 27 358 000 человек.

Известно, что численность населения занятого в сфере здравоохранения и социального обеспечения увеличилась на 174 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 104 тыс. человек, в сфере искусства, спорта и развлечений — на 83 тыс. человек.

С другой стороны, в сфере оптовой и розничной торговли было уволено 53 тыс. человек, в госструктурах — 52 тыс. человек, в сфере финансов и страхования — 45 тыс. человек.

Уровень занятости лиц от 15 и старше составил 61,4%, что на 0,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень занятости людей в возрасте от 15 до 64 лет также вырос на 0,5%, до 67%.

В августе число безработных граждан сократилось на 275 тыс. человек, а уровень безработицы составил 3%, что на 1% меньше по сравнению с августом прошлого года.