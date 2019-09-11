Пекин, , 08:37 — REGNUM Китай предпримет целый ряд мер по стабилизации производства свиней и укрепления сектора страхования поставок свинины, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

Местные власти усилят меры поддержки производства свинины, наращивая профилактику и контроль за распространением африканской чумы свиней, а также внедряя современные технологии разведения стандартизации в этой сфере, сообщили в Генеральной канцелярии Госсовета КНР.

Убой свиней, транспортировка и прочие связанные с данной сферой сектора должны быть значительно модернизированы, включая строительство дополнительной инфраструктуры для перевозки охлажденного мяса.

Кроме того, будут усовершенствованы услуги и политика страхования, а также кредитования свиноводческих хозяйств. Власти намерены усовершенствовать и законодательство в этой сфере.

Правительственные институты вроде Комиссии по национальному развитию и реформе, а также Министерство финансов КНР уже приняли ряд соответствующих мер на данном направлении. Отметим, что на подобные шаги власти Поднебесной подтолкнула африканская чума свиней, которая уже привела к дефициту свинины на ранках страны и взлету цен на это мясо.