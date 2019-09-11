Барнаул, , 08:33 — REGNUM В Алтайском крае по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на данные отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ, объем привлеченных кредитов за этот период составил 42,5 млрд. рублей (в том числе индивидуальными предпринимателями — 5,1 млрд. рублей).

«По сравнению с аналогичным периодом 2018 года малый и средний бизнес Алтайского края на 16,8% увеличил объем привлекаемых банковских средств. Темп роста кредитования предпринимательства в регионе превышает общероссийский показатель (112,8%) и средний по Сибирскому Федеральному округу (98,2%)», — пояснила консультант управления Лариса Хищенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за январь — май 2019 года темп ростакредитования предпринимательства в Алтайском крае превысил общероссийский показатель (112,1%) и средний по Сибирскому федеральному округу (97,7%), составив 34,4 млрд рублей (в том числе индивидуальными предпринимателями — 4,3 млрд рублей).

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