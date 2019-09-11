Москва, , 08:34 — REGNUM Доля рублевых расчетов с иностранными контрагентами может увеличиться, определенные предпосылки к этому видят в российском Минфине. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия-24».

Он уточнил, что речь не идет о рубле как ведущей расчетной валюте, ведь это невозможно в условиях санкций. Однако «определенные предпосылки для увеличения доли расчетов в рублях» существуют.

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В числе таких факторов Моисеев назвал создание Центробанком отечественного аналога SWIFT — системы передачи финансовых сообщений (СПФС) и будущую возможность для сырьевых экспортеров перейти на рубли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский эксперт Питер Шифф выразил мнение, что Россия и Китай наращивают золотой запас, готовясь к потере долларом статуса резервной валюты.

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