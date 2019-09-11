Бишкек, , 08:31 — REGNUM Руководство Исламского банка развития (ИБР) планирует выделить $10 млн на строительство мясного халяль-парка в Киргизии. Об этом заявил министр экономики республики Санжар Муканбектов, сообщает финансовое издательство Economist.

По его словам, стоимость технико-экономического обоснования строительства халал-парка составляет $420 тыс. Основную часть средств — $380 тыс. выделит ИБР, отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября министр экономики Киргизии Санжар Муканбектов заявил, что в республике работают 296 предприятий по переработке мяса, которые требуют скорейшей модернизации.

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