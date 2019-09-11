Казань, , 08:02 — REGNUM До 2021 года в Татарии в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» планируется к сети интернет подключить 1,913 тыс. объектов социальной и образовательной сферы. Работы по подключению начнутся с октября 2019 года. Об том ИА REGNUM сообщили в министерстве информатизации и связи РТ.

В список попали школы, пожарные части, избирательные комиссии, места базирования Росгвардии, здания местных властей, фельдшерско-акушерские пункты. До конца 2019 года, то есть за три месяца, «Таттелеком», который выступает исполнителем, должен подключить 566 объектов.

Напомним, в республике также планируется разработать стратегию цифровой трансформации, которая должна определить пятилетний план работы, в том числе для министерства информатизации и связи РТ. Глава ведомства Айрат Хайруллин ранее отмечал, что стратегия — это «амбициозное видение» и то, что «обеспечит опережающее развитие и технологическое лидерство».

В некоторых городах Татарии активно внедряют новые информационные технологии и в сфере ЖКХ. К примеру, в Арске есть «умный» многоквартирный дом, где система сама снимает показания со счётчиков, видеокамеры сообщают о полных мусорных баках, а метеосистема — о погоде, влажности и составе воздуха. Проект пилотный, он основан на технологии интернета вещей NB-IoT.