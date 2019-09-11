Москва, , 08:01 — REGNUM Утилизационный сбор на автомобили, повышение которого с 2020 года в настоящее время обсуждается в правительстве РФ, даже при увеличении ставок более, чем на 120% (как предполагается в некоторых случаях), останется в стоимости автомобилей в пределах 1,5−2%. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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Глава ведомства подчеркнул, что утилизационный сбор — это «мера, направленная в первую очередь на обеспечение экологической безопасности транспорта и снижение вредного воздействия на окружающую среду от утилизации транспортных средств». По словам Мантурова, последующая индексация сбора необходима из-за повышения уровня инфляции и изменений курса рубля.

«Несмотря на то, что предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора в некоторых случаях превышает 120%, в стоимости автомобилей его доля останется в пределах 1,5−2%», — заявил Мантуров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ставки утилизационного сбора на автомобили в России могут повыситься уже с 1 января 2020 года. Соответствующая инициатива была подготовлена Минпромторгом и направлена в правительство России.

Так, предполагается, что ставка сбора может в среднем повыситься на 80%, а в легковом сегменте — на 110%. Эксперты поясняют, что такая мера обусловлена стремлением сохранить нагрузку на импорт автомобилей после снижения ввозных пошлин в сентябре 2019 года, которое должно стать последним.