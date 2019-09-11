Москва, , 07:56 — REGNUM Федеральное агентство по недропользованию РФ концептуально не против расширения доступа к российской части шельфа Арктики, однако не считает его перспективным, заявил глава ведомства Евгений Киселев.

«Я хочу обратить внимание, что 90% шельфа уже отлицензировано. Оставшиеся 10% — это остатки, и они совсем не сладки», — цитирует ТАСС Киселева.

По его словам, основные открытия нефти и газа в последнее время были сделаны в транзитной зоне и в зоне внутренних вод.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отмечал, что российские компании не проявляют значительного интереса к геологоразведочным работам в Арктической зоне России.

Вместе с тем, по словам полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, ресурсы шельфа Арктической зоны оцениваются в 17 млрд т жидких углеводородов и 85 трлн кубометров газа.

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