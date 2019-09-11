Анадырь, , 07:56 — REGNUM Уже в 2020 на Чукотке построят новый рыбоперерабатывающий завод полного цикла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Строительством завода займётся 49-й резидент ТОР «Чукотка» — ООО «ЧукотМореПродукт», пишут в Instagram правительстве.

Рыбоперерабатывающее предприятие появится в промпарке «Анадырь» в 2020 году, но на полную мощность заработает через два голда после ввода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске в 2020 году запустят рыбоперерабатывающий завод — «Русская пикша».