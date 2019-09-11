Москва, , 07:51 — REGNUM По итогам августа 2019 года в России было продано 9,9 тыс. единиц новых машин сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили), что на 6,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по продажам новых машин сегмента LCV в России занимает отечественная марка GAZ. На её долю в августе пришлось 45% от всего объема данного авторынка. Всего за месяц было продано 4,4 тыс. автомобилей LCV — на 8,3% больше, чем в прошлом году.

Второе место занимают машины бренда УАЗ. Их продажи выросли на 1,1% до 1,4 тыс. единиц. На третьем месте машины компании Ford с результатом в 1,3 тыс. проданных автомобилей. Здесь мы наблюдаем значительный рост на 41,2% по сравнению с августом 2018 года.

В пятёрку брендов самых покупаемых новых машин сегмента LCV в РФ также вошли: отечественная марка Lada (908 ед.) и Volkswagen (477 ед.).

Напомним, в начале сентября в ходе выставки Comtrans-2019 глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство в России легковых автомобилей и машин сегмента LCV в 2019 году может вырасти максимум на 1,5%.

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