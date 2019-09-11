Москва, , 07:49 — REGNUM Роспотребнадзор с 11 сентября запускает горячую линию по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности, сообщается на сайте ведомства.

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Любой желающий может позвонить на горячую линию и получить консультацию по правилам покупки и продажи мяса и рыбы, условиям хранения и сроках годности, а также, сможет узнать, что делать в случае обнаружения просроченного продукта в магазине.

Телефон горячей линии: 8−800−555−49−43 (звонок бесплатный). Горячая линия будет работать по будням до 25 сентября 2019 года.

Как сообщало, в августе Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей.

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