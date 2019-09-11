Москва, , 07:48 — REGNUM Нарушения на 426,2 млрд рублей при исполнении государственного бюджета выявила Счетная палата РФ по итогам 2018 года. Об этом говорится в отчете ведомства.

Сумма найденных нарушений оказалась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1% меньше, чем в 2017 году. При использовании средств федерального бюджета и оказании услуг населению через госучреждения нарушения составили 73,6 млрд рублей, нарушения еще на 18,7 млрд связаны с госзакупками.

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Некорректный учет фактов хозяйственной жизни оценен в 308 млн рублей, без достижения социально-экономического результата использованы 9,1 млн рублей федерального бюджета, еще 16,4 млн рублей составил объем иных нарушений.

Более 400 млрд рублей — объем неисполненных назначений (открытая часть) при реализации госпрограмм. По состоянию на 1 января по десяти госпрограммам исполнение расходов составило менее 90%.

Итогом работы Счетной палаты стало привлечение 14 должностных лиц к административной ответственности, десять обращений в Генпрокуратуру, два обращения в Следственный комитет и два обращения в ФСБ. Также возбуждено одно уголовное дело.

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