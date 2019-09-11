Сеул, , 07:19 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 сентября составил $15 млрд, что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы.

По их словам, среднедневной экспорта также увеличилась на 0,04%. По сравнению с августом текущего года экспорт товаров увеличился на 31,1%.

Известно, что экспорт Южной Кореи падал в течение девяти месяцев подряд с декабря 2018 года.

По словам специалистов, экспорт устройств беспроводной связи вырос на 105,6%, автомобилей — на 20,7%, бытовой техники — на 50,5%. С другой стороны экспорт полупроводников сократился на 33,3%, нефтепродуктов — на 3,7%, жидкокристалических устройств — на 56,1%.

Экспорт товаров в США увеличился на 19,2%, во Вьетнам — на 21,7%, в Европу — 36,9%, в Японию — на 15,2%. Однако экспорт в Китай сократился на 14,5% (отдельно в Гонконг — на 42,7%), на Тайвань — на 32%.

Импорт в первые десять дней также увеличился на 3,3% и составил $14,1 млрд. В частности, импорт сырой нефти увеличился на 2,9%, автомобилей — на 126,2%, однако импорт газа сократился на 9,1%, нефтепродуктов — на 29,5%.

Импорт товаров из Японии вырос на 4,2%, Китая — на 9,8%, США — на 34,6%, Вьетнама — на 39,6%. С другой стороны, импорт из стран Ближнего Востока, напротив, сократился на 13,9%, Европы — на 0,9%, Австралии — на 17,9%.