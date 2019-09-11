Магнитогорск, Челябинская область, , 07:12 — REGNUM В челябинском Магнитогорске одна из фирм заплатит 500 тыс. рублей в виде штрафа. Так решил мировой судья, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Поводом для этого стало то, что в 2015—2016 годах представитель фирмы передал одному из муниципальных предприятий деньги за то, чтобы ускорить принятие решения о приёмке оказанных по контракту услуг и за помощь в скорейшем перечислении денег, предусмотренных за выполнение контракта.

Директор муниципального предприятия ранее был осуждён за мошенничество и получение взятки. А ООО обвинили по административной статье — ч.1 ст.19.28 КоАП России (в незаконном вознаграждение от имени юридического лица). В итоге мировой судья наложил на фирму штраф.