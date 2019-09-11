Москва, , 07:10 — REGNUM Баррель Brent 10 сентября на торгах закрылся в небольшом плюсе на 0,13%. В ходе американских торгов стоимость нефти повышалась до $63,74 за баррель. Росту котировок способствовал оптимизм в отношении того, что ОПЕК и другие страны-производители согласятся продлить сделку по сокращению нефтедобычи для поддержки цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Снижение котировок было вызвано техническими факторами. Покупатели фиксировали прибыль по длинным позициям после 46-часового роста вблизи важного сопротивления 63,35 доллара.

10 сентября вечером Американский институт нефти (API) выпустил отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю. Согласно представленным данным API, запасы нефти в США прошлой неделе сократились на 7,2 млн баррелей, запасы бензина — на 4,5 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 0,6 млн баррелей.

Сегодня, 11 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Поскольку отчет API показал сокращение запасов нефти, то перед выходом официального отчета нефтяной рынок должен быть спокойным.

Если технический фактор продолжит оказывать давление на покупателей и те решат продать фьючерс на нефть, чтобы зафиксировать прибыль, то в этом случае стоит ожидать снижения котировок до $61,90.

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