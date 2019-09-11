Петропавловск-Камчатский, , 06:59 — REGNUM Правительство Камчатского края готовит нормативные акты, которые позволят вести капитальное строительство в природных парках и заказниках и памятниках природы. Предположительно, изменения в краевой закон «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае» власти намерены внести в связи с заявленным созданием курорта «Три вулкана». Однако этим планам может помешать ЮНЕСКО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Изменения, по данным ИА Кам 24, будут внесены в ст. №6 закона, которую дополнят формулировкой о том, что уполномоченный орган правительства края может выдавать разрешения на территории ООПТ. Также изменения планируется внести в ст. №8. Её предполагается дополнить несколькими пунктами. В одном из них речь пойдёт о том, что положение о любой ООПТ должно содержать предельные максимальные или минимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства. Органом, который будет выдавать разрешения на капитальное строительство в камчатских заказниках, природных парках и заповедниках станет региональное минприроды.

Камчатские журналисты предположили, что на столь радикальные меры власти готовы пойти в связи с заявленным строительством курорта «Три вулкана». Его предполагается разместить в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый. Но там же расположены сразу три ООПТ. Это памятники природы «Кальдера вулкана Горелый» и «Редкие ландшафты вулкана Вилючинский», а также природный парк «Южно-Камчатский». Уже известно, что, по замыслу, курорт будет включать гостиницы на тысячу метров, 17 км. горнолыжных трасс, две канатные дороги.

Власти рассчитывают, что курорт будут посещать до 400 тыс. человек ежегодно. Проект планируется реализовать на условиях государственно-частного партнёрства. Инвесторы готовы вложить в строительство 15 млрд рублей. Эти средства планируется потратить на создание туристической инфраструктуры и экологических маршрутов по природной территории. Инвесторами выступают Группа «Интеррос» Владимира Потанина, структуры Сергея Бачина (гендиректора курорта «Роза Хутор»). Для разработки проекта в июне 2019 года на Камчатке зарегистрировано ООО «Три вулкана». Остальные средства вложит в проект государство — на строительство дороги и подключение к сетям.

Однако масштабным планам может помешать ЮНЕСКО. Одна из ООПТ, на которой планируется масштабное строительство — природный парк «Южно-Камчатский» — включена в состав объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки». Поэтому планы строительства придётся согласовывать с международной организацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее WWF потребовал от властей Камчатки сохранить заповедный статус острова Карагинский, который краевое правительство отдало в аренду коммерсанту под охотничьи угодья на 49 лет. На Карагинском гнездятся краснокнижные птицы. Но власти на требование Фонда дикой природы ответили отказом.