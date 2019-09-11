Владивосток, , 06:53 — REGNUM Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Подписанное в преддверии Восточного экономического форума постановление № 565-па о снижении районного коэффициента с 1,3 до 1,2 вызвало бурю возмущений со стороны населения Приморья. Возмущает тот факт, что постановление подписано без согласования с трёхсторонней комиссией.

Федерация профсоюзов Приморья намерена добиваться отмены этого постановления, о чем заявили её лидеры.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья «втихую» урезали жителям региона районный коэффициент, что влечёт за собой снижение заработных плат работников бюджетной сферы, и опосредованно негативно скажется на всех остальных отраслях экономики.