Чита, , 06:31 — REGNUM Компания «Региональное управление строительства» приступила к подготовке фундамента будуюшей школы в Чите (Забайкальский край). Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе забайкальского губернатора, это учебное заведение строится возле нового микрорайона Октябрьский и станет первым, построенным в столице Забайкалья за последние 30 лет.

Место строительства новой школы в Чите Правительство Забайкальского края

К тому же, это будет самое современное и самое большое учебное заведение города — там будут обучаться более одной тысячи школьников. Как пояснил исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Виктор Паздников, здание возводят по типовому проекту школы построенной в Краснодаре.

Проект будущей школы в Чите Правительство Забайкальского края

Известно, что трёхэтажная школа (построить её планируют уже в 2010 году) будет состоять из пяти блоков. В ней будут предусмотрены актовый и два спортивных зала, зоны отдыха, медпункт. Пришкольную территорию благоустроят, оборудуют спортивные зоны с площадками для футбола и других игр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на территории стали распространять все преференции и льготы, полагающиеся дальневосточникам. Забайкалье активно включилось в реализацию всех проектов программы развития Дальнего Востока. Это уже помогло сэкономить более 100 миллионов рублей на выполнении программы «Единая субсидия». Сэкономленные средства направлены на благоустройство.