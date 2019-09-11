Казань, , 06:11 — REGNUM Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) по РТ и привлёк к административной ответственности ПАО «Туполев». Проверка ведомства показала, что общество при реконструкции и и техперевооружении цеха 60 и участка цеха 14 нарушило «обязательные требования градостроительного законодательства». Штраф составил 150 тыс. рублей, решение может быть оспорено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ростехнадзор в мае-июне 2019 проверил ход реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение цеха 60 и участка цеха 14», техзаказчиком по которому выступает ПАО «Туполев». По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении, а также применена мера обеспечения производства «в виде временного запрета деятельности» до рассмотрения судом заявления. Среди выявленных нарушений обязательных требований градостроительного законодательства — не обеспечена «безопасность проектных значений параметров зданий и сооружений и качественных характеристик», в частности, отклонение от проекта в части способа установки свай.

«Данное отклонение от проектной документации может привести к потере зданием и сооружением пространственной жесткости или устойчивости, к нарушению связей между несущими конструкциями, а каждая из ошибок — к повреждению или разрушению отдельных несущих элементов. Также такое отклонение от проектной документации может привести к обрушению зданий, представляет смертельную опасность для людей находящихся внутри строения и, в некоторой степени, угрожает находящимся снаружи», — отмечалась в материалах дела позиция истца.

Ростехнадзор также отметил, что при устройстве свай не ведётся «контроль качества работ и надзор за строительством». Ответчик в ходе суда «не отрицал факт отступления от проектной документации», но указывал «на отсутствие причинённого вреда» и добавлял, что «сборка самолёта будет осуществляться не в тех местах где допущено отклонение от проекта, а там где будут размещены бытовые помещения».

Суд в результате привлёк компанию к ответственности и оштрафовал.

Напомним, ПАО «Туполев» — головная компания дивизиона Объединённой авиастроительной корпорации. В Казани работает филиал ПАО.