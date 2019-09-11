Якутск, , 03:43 — REGNUM Росавиация на сайте госзакупок опубликовала повторный конкурс с ограниченным участием на производство работ в рамках третьего этапа реконструкции аэропорта «Якутск», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Росавиация уже объявляла полгода назад конкурс на эти работы с ценой 2,235 млрд рублей, однако на конкурс никто не вышел. Сейчас, как следует из извещения, из общего объёма работ выпала главная — реконструкция взлётно-посадочной полосы. Соответственно начальная (максимальная) цена контракта значительно уменьшилась до 390,692 млн рублей.

Теперь победителю конкурса нужно будет заниматься лишь коммунальной инфраструктурой аэропорта, включая канализацию насосную станцию, очистные сооружения, связь и электроснабжение.

Работы надо завершить до 30 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле аэропорт «Якутск» взял в ВТБ кредит в 95 млн рублей на покупку спецтехники и на реконструкцию системы обработки багажа.