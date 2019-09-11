Москва, , 00:22 — REGNUM Во вторник, 10 сентября, стартовал конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Студенты получили доступ к решению практических заданий-кейсов компаний. Кейсы размещены на платформе профстажировки.рф.

Эти решения будут выполнены в виде курсовых и дипломных рабо

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

«Сейчас на платформе — 3105 кейсов от 832 работодателей. Каждая задача — возможность для десятков студентов пройти стажировки и практики в ведущих компаниях страны. Мы ожидаем более 30 тысяч участников конкурса и выделили пять основных стимулов для авторов лучших решений: огромный выбор интересных тем для научной работы, приглашение на стажировку в престижную компанию, опытные наставники, предложение о работе после стажировки для самых лучших, возможность увидеть практическое применение своих наработок и поучаствовать в решении стратегических задач страны», — ранее сообщил журналистам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

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Алексей Комиссаров уточнил, что уже сейчас в число партнеров-работодателей входят Минстрой России, «СИБУР Холдинг», «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», «Росгеология», «Магнит» и многие другие ведущие компании.

Лидер по количеству размещенных на платформе кейсов — Ямало-Ненецкий автономный округ, который предложил студентам 432 кейса. Больше всего задач пришло от предприятий социальной сферы. Работодатели округа хотят привлечь студентов к созданию гибких форм занятости населения, развитию корпоративного волонтерства, разработке туристических маршрутов, популяризации социальных услуг и развитию адаптивной физкультуры.

На втором месте Москва (279 кейсов), а замыкает тройку лидеров Брянская область с 233 кейсами от компаний.

Основной секрет «идеального кейса» — в максимальной практичности задачи. Так считает руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

По его словам, «важно, чтобы результат можно было измерить, а соответственно и оценить студенческую работу по критерию практической пользы — возможности использовать готовое решение или внедрить отдельные наработки».

Он обратился к студентам и рекомендовал им пройти четыре шага для получения кейса: «Первое — внимательно проанализируйте все кейсы, выберите интересные и подходящие с точки зрения будущей профессии. Второе — сформулируйте тему дипломной работы, которая должна быть направлена на решение кейса. Третье — заручитесь поддержкой научного руководителя. Для нас важно, чтобы кейс гармонично встраивался в образовательный процесс. Работодатель должен видеть эту поддержку научного руководителя, эту фактически командную работу. И четвертое — покажите потенциальному работодателю свою целеустремленность, расскажите о себе интересные подробности. Это может быть опыт и результаты участия в различных проектах, в том числе организованные платформой «Россия — страна возможностей».

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов отметил, что монополист будет способствовать развитию проекта, особенно учитывая, что Российские железные дороги — это компания, которая распределена территориально практически по всем субъектам страны.

«Мы одни из самых крупных работодателей России. Каждый год мы принимаем на работу примерно восемь тысяч выпускников наших железнодорожных вузов. Это наш потенциальный актив, на который делаем очень большую ставку, но четко осознаем и то, что в современном мире компании нужны профессионалы не только с железнодорожными компетенциями», — подчеркнул Дмитрий Шаханов.

О стажировках в другой крупнейшей энергетической компании страны рассказала директор по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева.

Она отметила, что компания заинтересована в студентах, владеющих не только английским языком, но и языком программирования. По ее мнению, проект «Профстажировки 2.0» поможет студентам лучше ориентироваться в процессе быстрого изменения технологий.

«Буквально все крупные корпорации расположились на данной платформе. Конечно, это хорошо для студентов, потому что мы все будем бороться за лучших. Безусловно, каждая компания — это компания мечты, и важно чтобы каждый студент нашел себя», — отметила она.

Кроме того, наставниками для участников «Профстажировок 2.0» готовы стать «Лидеры России». О том, чему у них можно научиться, рассказала управляющий директор по организационному развитию и управлению персоналом Российского экспортного центра, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 Алена Гейдт.

«Огромной ценностью проекта является наставничество. Именно хороший, правильный наставник может дать путь в правильное карьерное будущее», — подчеркнула Алена Гейдт, образно сравнив проект «Профстажировки 2.0» со своеобразным «агрегатором такси для студентов в мир карьерных возможностей в любой точке страны».