Москва, 11 сентября 2019, 00:22 — REGNUM Во вторник, 10 сентября, стартовал конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Студенты получили доступ к решению практических заданий-кейсов компаний. Кейсы размещены на платформе профстажировки.рф.
Эти решения будут выполнены в виде курсовых и дипломных рабо
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.
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Алексей Комиссаров уточнил, что уже сейчас в число партнеров-работодателей входят Минстрой России, «СИБУР Холдинг», «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», «Росгеология», «Магнит» и многие другие ведущие компании.
Лидер по количеству размещенных на платформе кейсов — Ямало-Ненецкий автономный округ, который предложил студентам 432 кейса. Больше всего задач пришло от предприятий социальной сферы. Работодатели округа хотят привлечь студентов к созданию гибких форм занятости населения, развитию корпоративного волонтерства, разработке туристических маршрутов, популяризации социальных услуг и развитию адаптивной физкультуры.
На втором месте Москва (279 кейсов), а замыкает тройку лидеров Брянская область с 233 кейсами от компаний.
Основной секрет «идеального кейса» — в максимальной практичности задачи. Так считает руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.
По его словам, «важно, чтобы результат можно было измерить, а соответственно и оценить студенческую работу по критерию практической пользы — возможности использовать готовое решение или внедрить отдельные наработки».
Он обратился к студентам и рекомендовал им пройти четыре шага для получения кейса: «Первое — внимательно проанализируйте все кейсы, выберите интересные и подходящие с точки зрения будущей профессии. Второе — сформулируйте тему дипломной работы, которая должна быть направлена на решение кейса. Третье — заручитесь поддержкой научного руководителя. Для нас важно, чтобы кейс гармонично встраивался в образовательный процесс. Работодатель должен видеть эту поддержку научного руководителя, эту фактически командную работу. И четвертое — покажите потенциальному работодателю свою целеустремленность, расскажите о себе интересные подробности. Это может быть опыт и результаты участия в различных проектах, в том числе организованные платформой «Россия — страна возможностей».
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов отметил, что монополист будет способствовать развитию проекта, особенно учитывая, что Российские железные дороги — это компания, которая распределена территориально практически по всем субъектам страны.
О стажировках в другой крупнейшей энергетической компании страны рассказала директор по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева.
Она отметила, что компания заинтересована в студентах, владеющих не только английским языком, но и языком программирования. По ее мнению, проект «Профстажировки 2.0» поможет студентам лучше ориентироваться в процессе быстрого изменения технологий.
Кроме того, наставниками для участников «Профстажировок 2.0» готовы стать «Лидеры России». О том, чему у них можно научиться, рассказала управляющий директор по организационному развитию и управлению персоналом Российского экспортного центра, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 Алена Гейдт.