Чудово, Новгородская область, , 22:49 — REGNUM На фанерном заводе UPM Чудово в Новгородской области сегодня, 10 сентября, состоялся официальный запуск новых производственных мощностей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, инвестиции в проект составили около 50 млн евро (или 3,5 млрд рублей).

Здесь установлены новые линии по выпуску фанеры и построена котельная на биотопливе мощностью 19 МВт. Она повысит эффективность использования ресурсов и сократит использование ископаемых видов топлива.

«Важно, что производство здесь стремится к непрерывному улучшению экологических показателей. Древесные отходы используются как сырьё для целлюлозно-бумажных предприятий или сжигаются в процессе производства тепловой энергии. К 2030 году компания планирует выйти на практически полное безотходное производство», — отметил директор Агентства развития Новгородской области Александр Дементьев.

С запуском новых мощностей завод увеличит выпуск фанеры на 45 тыс. кубометров в год — до 155 тыс. кубометров.

Напомним, что в марте 2019 года три деревообрабатывающих предприятия Новгородской области — заводы UPM Чудово, IKEA Industry Novgorod и Hasslacher Norica Timber — подписали трёхстронний меморандум о взаимодействии. В рамках этого соглашения компания «Хасслахерлес» намерена инвестировать 1,5 млрд рублей в модернизацию существующего производства по глубокой переработке лесных материалов в Маловишерском районе, а также в создание нового производства клеёного бруса и элементов деревянного домостроения. При этом компания арендует лесной участок, который смогут осваивать ещё два предприятия: для «ЮПМ-Кюммене Чудово» необходим фанерный берёзовый кряж, «ИКЕА Индастри Новгород» использует в своём производстве берёзу, а также лес хвойных пород.

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