Ашхабад, , 22:29 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил руководству туркменской столицы построить новый гостиничный комплекс «Nusay» («Ниса»), который смог бы «органично вписаться в архитектурный ансамбль Ашхабада», пишет «Туркменистан сегодня».

Парфянские крепости Нисы flydime

Отель будет назван так в честь Нисы — столицы Парфянского государства, оставившего немеркнущий след в мировой истории. Внешнее и внутреннее оформление новой гостиницы будет отражать лучшие традиции национального туркменского зодчества.

Также глава государства распорядился переименовать уже существующий отель «Nusay», расположенный в центральной части Ашхабада.