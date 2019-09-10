Бишкек, , 22:22 — REGNUM Государственной программой льготного ипотечного кредитования воспользовались 4 346 граждан Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба государственной ипотечной компании.

Ken Flottman

В общей сложности они получили более 5 млрд сомов (4,7 млрд рублей) займов на приобретение и постройку жилья.

Отметим, что наиболее часто этой услугой пользовались жители Чуйской области — им выдали 1 408 кредитов.

Затем следуют столица Киргизии — 621 кредит, города Ош — 593 кредита, Джалал-Абадской области — 546 кредита, Ошской области — 537 кредитов и Иссык-Кульской области — 321 кредит.

Завершают список Нарынская область — 170 кредитов, в Баткенской области — 76 кредитов и Таласской области — 74 кредита.