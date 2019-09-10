Рим, , 21:01 — REGNUM Правительство Италии не будет отменять пенсионную реформу 2019 года, заявила журналистам во вторник, 10 сентября, новая глава министерства труда Нунция Катальфо, передаёт Mediaset.

В пенсионные правила могут быть внесены «улучшения», но реформа отменена не будет, сказала она.

С февраля 2019 года по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини вступили в силу новые правила: теперь граждане могут выйти на пенсию не в 67 лет, а в 62, при наличии 38 лет стажа (сумма возраста и стажа должна быть не менее 100).

Предполагалось, что после выхода «Лиги» из правительства новые власти страны могут пересмотреть реформу, с такими заявлениями выступали лидеры второй партии нового правительства — либералов.