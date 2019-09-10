Нижний Новгород, , 20:21 — REGNUM В лесах Нижегородской области видеомониторингом планируется охватить 100% территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дорога в лесу Александр Комаров © ИА REGNUM

По словам вице-губернатора Евгения Люлина, сейчас охват лесов системой видеонаблюдения составляет около 70%, и она доказала свою эффективность.

С начала года оперативность тушения лесных пожаров составляет 97% при плановом показателе 74%. Обнаружение лесных пожаров с помощью видеонаблюдения увеличилось с 5% в 2016 году до 32% в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, система дистанционного видеомониторинга «Лесной дозор» начала внедряться в регионе в 2009 году. Изначально было всего две камеры. В настоящее время число видеокамер на территории лесного фонда составляет 53 единицы.

В этом году на территории Нижегородской области зафиксировано 63 лесных пожара.