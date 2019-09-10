Нижний Новгород, , 20:08 — REGNUM В Нижегородской области до настоящего времени намолочено 1,010 млн тонн зерна. Урожай зерновых собран с площади 447 тыс. га, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

По словам областного минсельхоза Николая Денисова, остались неубранными зерновые культуры на площади около 100 тыс. га. Уборка урожая продолжается хорошими темпами, благодаря обновленной технике и благоприятным погодным условиям.

Кроме того, собрано около 150 тыс. тонн картофеля, 44 тыс. тонн сахарной свеклы, заготовлено более 2,4 млн тонн овощей, намолочено 1,4 тыс. тонн рапса.

В ходе кормозаготовительных работ заготовлено 600 тыс. тонн сенажа, 180 тыс. тонн сена, 182 тыс. тонн силоса, 124 тыс. тонн зернофуража.

Темп уборки урожая соответствует уровню на аналогичную дату в прошлом году. Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 сентября 2018 года, было намолочено 1,111 млн тонн зерновых. Площадь посева зерновых в прошлом году составляла около 520 тыс. га.