Киев, , 18:55 — REGNUM Российская сторона готова предоставить Украине скидку на газ в размере 25%, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«В случае заключения прямого договора на поставку газа с «Газпромом» цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня… Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной», — заявил Миллер.

В пресс-службе украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» напоминают, что скидка в 25% на российский газ для Украины стала возможной благодаря эффективным переговорам, проведенным председателем политсовета партии Виктора Медведчука с высшим руководством РФ и российского газового концерна. В частности, такие переговоры были проведены 22 марта в Москве, когда состоялась встреча Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером (во встрече также принимал участие член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко). Позже, 7 июня, на переговорах с Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге, была еще раз подтверждена готовность российской стороны предоставить 25% скидки на газ для украинских потребителей.

Показательно, отмечают в партии, что вышеуказанное заявление Алексея Миллера прозвучало накануне трехсторонних газовых переговоров Украины, России и ЕС, которые состоятся в Брюсселе 19 сентября. Это еще раз подтверждает, что РФ готова рассматривать возобновление взаимовыгодного сотрудничества с Украиной в газовой сфере на долгосрочной основе.

ИА REGNUM напоминает, что от прямых поставок из России «Нафтогаз» отказался еще осенью 2015 года. 9 сентября президент России Владимир Путин провел встречу главой «Газпрома» Алексеем Миллером, на которой обсуждался в т.ч. и «украинский вопрос». Собеседники обсудили, какие газотранспортные мощности российской стороны «Газпром» должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины.