Ашхабад, , 18:58 — REGNUM В структуре агентства «Туркментелеком» министерства промышленности и коммуникаций Туркмении создана служба кибербезопасности. Как сообщает пресс-служба главы государства, сделано это в соответствии с разработанной под руководством президента Гурбангулы Бердымухамедова Концепцией развития цифровой экономики на 2019 — 2025 годы.

Отмечается, что туркменские власти продолжают внедрять высокие технологии в различные сферы жизни страны.

Так, в Туркмении планируется в ближайшее время расширить сборочное производство компьютеров и ноутбуков, оптимизировать порядок регистрации и условий оплаты при аренде доменов «.tm», и улучшить уровень подготовки специалистов компьютерной и телекоммуникационной сфер,

Также, одним из важных направлений в деле цифровизации станет проект, связанный с развитием мобильной связи в стране. Учитывая растущие запросы населения, национальный оператор «Altyn Asyr» намерен полностью покрыть территорию Туркмении мобильной связью стандартов 3G и 4G, а в перспективе — и 5G.