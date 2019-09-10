Кемерово, , 18:53 — REGNUM В Кемеровской области неизвестные незаконно вырубили более 40 га леса, ущерб оценивается в 2,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД РФ по региону.

Как пояснили в полиции, поступила информации о том, что вдоль русла реки Кундат в Тисульском районе незаконно вырубается лес. Сведения подтвердились. Площадь сплошной вырубки леса на территории Макаракского участкового лесничества составляет более 40 гектаров.

В настоящее время устанавливаются лица, которые это сделали. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Виновникам грозит до семи лет лишения свободы.