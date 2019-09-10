Ашхабад, , 18:52 — REGNUM Вот уже более полугода не работает крупнейший в Туркмении комплекс нефтеперерабатывающих заводов — Туркменбашинский. Предприятию требуется капитальный ремонт оборудования, на проведение которого у туркменских властей нет денег, пишет «Азатлык».

Без работы остались почти 500 сотрудников нефтеперерабатывающего комплекса. Руководство госпредприятия отправило их в отпуск без содержания.

В настоящее время на стратегическом предприятии остались работать только около 20 сторожей и уборщиков, которых также отправят в отпуск без содержания уже в октябре текущего года.

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