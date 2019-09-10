Душанбе, , 18:49 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 10 сентября, прибыл с рабочей поездкой в Муминабадский район Хатлонской области. Он дал старт реконструкции дороги Куляб — Муминабад. Её ремонт будет вестись в рамках третьего этапа «Ремонта и реконструкции дорог Республики Таджикистан».

Общий объем средств, предусмотренных на реконструкцию 35 км дороги и шести мостов, составил 214,4 млн сомони (порядка 1,5 млрд рублей).

Также в Муминабаде глава государства открыл Республиканский кардиоцентр, здание прокуратуры района, спортивной площадки и другие объекты.