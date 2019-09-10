Бишкек, , 18:43 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроект о введении надбавок к зарплате сотрудников медучреждений, имеющих выслугу лет более пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Так, минздрав предлагает ежемесячно выплачивать дополнительные 10% от базового оклада медикам, чей стаж составляет от 5 до 10 лет. Для медицинских сотрудников со стажем от 10 до 15 лет планируют доплачивать 20%, а тем, кто проработал в государственных медучреждениях более 15 лет — 30%.

Помимо этого, ведомство намерено оказать дополнительную материальную поддержку медработникам, работающим в сельской местности. Им предлагают повысить зарплату на 10% от базового оклада.

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