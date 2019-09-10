Душанбе, , 18:38 — REGNUM За январь-июль 2019 года в трудовую миграцию из Таджикистана выехало более 357 тысяч человек. Это почти на 27% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такие данные приводятся в отчете «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане».

За июль 2019 года 57 тысяч таджикистанцев выехали за пределы страны, чтобы найти работу за рубежом, что на 26,7% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

В отчете говорится, что подобный рост уровня трудовой миграции в 2019 году связан с ростом экономики РФ, а также с внесением изменений в соглашение о трудовой деятельности и защите прав трудовых мигрантов, благодаря которым условия труда для мигрантов значительно улучшились.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что по данным, представленным в отчете пограничной службы ФСБ РФ, в январе-июне 2019 года в Россию прибыло 524 тысячи таджикистанцев, которые назвали целью визита в РФ работу.