Архангельск, , 18:35 — REGNUM Грузооборот морских портов Арктического бассейна за 8 месяцев текущего года составил 69,82 млн. тонн, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росморречфлота, основную нагрузку арктических портов составляют наливные грузы — их в этом году было обработано более 49 млн тонн, что на 27% больше, чем в прошлом году. Объем сухих грузов в арктических портах увеличился почти на 4% и составил 20,58 млн. тонн.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году грузопоток по Северному морскому пути (СМП) должен составить 80 млн тонн. Такую задачу поставил в майских указах президент России Владимир Путин.