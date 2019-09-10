Ташкент, , 17:45 — REGNUM В Узбекистане в среднем на 10 тысяч населения приходится 2,3 автобуса, один микроавтобус и 12 минивэнов, что является довольно низким показателем, сообщил ИА REGNUM источник в правительстве Узбекистана.

Что примечательно, под минивэнами имеются в виду автомобили «Damas» местного производства, в других странах такие автомобили используется только внутри крупных предприятий или других изолированных от общих дорог территориях для перевозок мелкогабаритных грузов. В Узбекистане автомобиль приспособили для перевозок людей.

Таким образом, на 33-миллионное население Узбекистан приходится всего около 8 тысяч автобусов.

Для сравнения в России обеспеченность автобусами на 10 тысяч населения составляет 11,7 единиц.

Источник в правительстве указал, что обеспеченность автотранспортом общего пользования в разрезе областей весьма неравномерная.

«Так, относительно высокая обеспеченность просматривается в городе Ташкенте — 5,8 автобусов. Самая низкая обеспеченность автобусами в Сурхандарьинской (1,1), Ферганской (0,1), Кашкадарьинской (0,2) и Самаркандской областях (0,3)», отметил собеседник агентства.

По его словам, износ автотранспортных средств является причиной повышенного загрязнения окружающей среды, высокой аварийности и увеличенных транспортных издержек.

«Сегодня в пассажирских перевозках практически не применяются информационные технологии, что приводит к низкому качеству автотранспортных услуг. Исключением является только Ташкент, где на всех автобусах установлены GPS-трекеры и внедрены электронные приложения», сообщил собеседник агентства.

В остальных регионах республики применяется устаревшая система оплаты за проезд на пассажирском транспорте, в основном, наличными денежными средствами, что приводит к различного рода финансовым нарушениям.

Как сообщало ИА REGNUM, первый электробус производства белорусской компании 8 сентября вышел на маршрут в Ташкенте, машина будет проходить тестовые испытания в течение трех месяцев. Если тесты пройдут положительно, то республика закупит у Белоруссии еще десять таких электробусов.