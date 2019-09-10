Ханты-Мансийск, , 17:32 — REGNUM В Югре региональный оператор по обращению с отходами АО «Югра-Экология» вернуло населению около 4 млн рублей в результате перерасчёта за три месяца. В основном уменьшение платы за мусор произошло по причине отпусков и отдыха детей в лагерях при отсутствии в месте проживания более пяти дней подряд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регоператора.

По заявлениям, поданным жильцами многоквартирников не позже 30 дней после возвращения после отсутствия, деньги могут быть возвращены или перераспределены в счет будущих коммунальных платежей.

Заявления на перерасчёт и подтверждающие документы принимают как в офисах агентов регионального оператора по расчетно-кассовому обслуживанию, так и по электронной почте.

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